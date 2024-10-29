«ФедералПресс»: с середины XX века комсомольцы осваивали целинные земли и новые месторождения

Комсомол — сокращенное название Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ), который появился в 1918 году. Чем занимались участники объединения, рассказал « ФедералПресс ».

Члены организации помогали восстанавливать народное хозяйство после войны и строить крупнейшие сооружения, например гидротехнические. Так, активисты были задействованы в возведении Белоярской атомной станции, Днепровской ГЭС, БАМа и нефтепровода «Дружба».

Кроме того, с середины XX века активисты осваивали новые месторождения и целинные земли. Речь идет в том числе о работе в суровых сибирских условиях. Комсомольцы также несли ответственность за воспитание молодежи.