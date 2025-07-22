«ФедералПресс»: проверка подписок в Сети поможет сэкономить

Экономное управление финансами не подразумевает жестких ограничений. Напротив, при правильном распределении доходов можно повысить уровень жизни и накопить средства даже при небольшой зарплате. Подробнее рассказал « ФедералПресс ».

Так, эксперты посоветовали закупать впрок только продукты с длительным сроком хранения. Для остальных позиций лучше составлять список и рассчитывать необходимое количество. Покупки в федеральных сетях могут быть выгоднее благодаря более низким ценам и скидкам.

Также важно избегать неосознанных трат. Стоит отказаться от ежедневного приобретения кофе, перекусов и бутилированной воды. Пакеты в магазине лучше заменить многоразовыми сумками. Подписки в интернете также стоит пересмотреть и оставить только нужные.