«ФедералПресс»: при прорыве трубы важно обесточить квартиру

Если произошел прорыв трубы в квартире, важно обесточить помещение через электрощит, перекрыть вентили на поврежденном трубопроводе, сообщить соседям ниже этажом о ЧП. Кроме того, необходимо позвонить в аварийную службу управляющей компании.

При отсутствии отопления следует подать заявку в диспетчерскую службу УК, зафиксировав номер обращения. В случае с отключением электричества стоит отсоединить от сети все приборы и позвонить в аварийную службу.