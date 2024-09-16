«ФедералПресс»: почти половина россиян не видят смысла в помощи семейного психолога при разводе

Некоторые пары пытаются разрешить кризисы в отношениях, обращаясь к семейному психологу, чтобы сохранить свои брачные узы и избежать развода. «ФедералПресс» провел опрос среди читателей о том, может ли помощь специалиста помочь сохранить семью в случае обращения с заявлением о разводе.

Исходя из полученных данных, почти половина респондентов (48%) считают, что консультация психолога не принесет результатов, так как проблемы накапливались на протяжении долгого времени и требуют более серьезных решений.

Еще 24% участников опроса уверены, что если супруги уже подали заявление о разводе, это указывает на окончательную точку в их отношениях, и вмешательство специалиста не изменит ситуацию.

Однако четверть респондентов (24%) все еще надеются, что психолог сможет помочь сохранить семью.