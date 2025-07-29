По итогам 2024 года в рейтинге городов с развитым парковочным пространством лидируют Москва, Краснодар, Казань, Белгород и Санкт-Петербург.

В Северной столице с 1 декабря 2021 года почасовой тариф для легковых машин был увеличен с 60 до 100 рублей. Одновременно с этим расширилась зона платной парковки. Штраф за нарушение правил пользования составляет три тысячи рублей.

В Казани на сегодня организовано 10 727 машино-мест на 503 участках улично-дорожной сети. С 16 апреля 2024 года были изменены тарифы за муниципальную парковку как в сторону повышения, так и в сторону понижения. Средняя стоимость размещения транспортных средств на соответствующих территориях — 50 рублей в час.