«ФедералПресс»: переход на «белую» сторону поможет собрать больше налогов, чем ужесточение фискальной политики

Завкафедрой «Владельческое управление» Международного НИИ проблем управления Раиса Донская в беседе с «ФедералПресс» рассказала, каким образом может поменяться налоговое законодательство в России.

Эксперт считает, что по новым правилам около половины предпринимателей не вытянут повышение налогов.

«Выход один — надо увеличивать количество плательщиков через обеление, а не перегружать уже работающий в белую бизнес», — добавила собеседница.

Донская уверена, что решить проблему дефицита сможет «обеление» маркетплейсов. Она также подчеркнула, что с 2025 года окончательно закроются серо-черные схемы ввоза товаров через страны ЕАЭС.

Переход на «белую» сторону поможет собрать больше налогов, чем дальнейшее ужесточение фискальной политики, добавила она.