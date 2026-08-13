«ФедералПресс» перечислил редкие и исчезающие виды животных в Новосибирской области

Новосибирская область известна своим природным разнообразием. Здесь можно встретить уникальные виды животных, которые находятся под угрозой исчезновения. Среди них — степная пищуха, ушастый еж, седой дятел, речная выдра и обыкновенная летяга, пишет «ФедералПресс» .

Степная пищуха относится к отряду зайцеобразных и семейству пищуховых. Это мелкий зверек, который внешне напоминает мышь. У него короткие уши и нет хвоста. Пищуха предпочитает каменистые степи и горные склоны и встречается в юго-западных районах области. Ее численность сокращается, поэтому вид относится ко второй категории редкости.

Ушастый еж относится к отряду насекомоядных и семейству ежовых. У него небольшие размеры и длинные уши, покрытые шерстью. В отличие от обычного ежа, ушастый еж имеет менее развитый иглистый покров. Он обитает в степях и полупустынях юго-западной части области и ведет ночной образ жизни. Этот вид относится к третьей категории редкости.

Седой дятел относится к отряду дятлообразных и семейству дятловых. Это небольшая птица с серой головой и зеленоватым оперением. Она гнездится в лиственных и смешанных лесах, предпочитая старые деревья с дуплами. Седой дятел также относится к третьей категории редкости.

Речная выдра относится к отряду хищных и семейству куньих. Это полуводный хищник с обтекаемой формой тела и перепонками между пальцами. Выдра обитает на берегах чистых рек и озер с быстрым течением и питается рыбой и водными беспозвоночными. Ее численность сокращается, поэтому вид относится ко второй категории редкости.

Обыкновенная летяга относится к отряду грызунов и семейству беличьих. Эта небольшая белка способна планировать между деревьями благодаря кожистой перепонке между лапами. Она обитает в старых хвойных и смешанных лесах и ведет ночной образ жизни. Обыкновенная летяга также относится к третьей категории редкости.

Для охраны этих редких видов животных принимаются различные природоохранные меры, включая создание особо охраняемых природных территорий, мониторинг популяций, ограничение хозяйственной деятельности в местах обитания и экологическое просвещение населения.