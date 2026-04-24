Курганская область — настоящий рай для любителей рыбной ловли: здесь почти три тысячи озер, более пяти тысяч километров рек и около 30 видов рыбы. «ФедералПресс» предложил подборку лучших локаций для рыбалки в выходные.

В числе лидеров оказалось озеро Ачикуль площадью 12 квадратных километров. Здесь водятся лещ, щука, серебряный и золотой караси, линь, окунь, судак, плотва, карп, ерш, язь. Знатоки советуют отправляться на водоем зимой.

Еще один вариант для любителей рыбалки — озеро Куртан, где ловят серебряного карася, гольяна и ротана. Лучше клюет в отдаленных от села местах.

Также стоит посетить озеро Камышное, на берегу которого находится деревня Марково. В озере хорошо клюют караси и щука.