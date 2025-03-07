«ФедералПресс»: открытие «Фрунзенской» в Петербурге запланировано весной 2027 года

Власти Петербурга озвучили сроки завершения ремонта на станции метро «Фрунзенская». Станцию планируют открыть весной 2027 года, написал «ФедералПресс».
«Открыть станцию для пассажиров планируется весной 2027 года», — сообщили специалисты городского комитета по транспорту.
Работники уже демонтировали вестибюль и эскалаторы, начали устанавливать свайное поле для фундамента нового вестибюля. Также предстоит устранить проблемы с водопроявлениями и отремонтировать тоннельную обделку.
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