«ФедералПресс»: открытие «Фрунзенской» в Петербурге запланировано весной 2027 года

Власти Петербурга озвучили сроки завершения ремонта на станции метро «Фрунзенская». Станцию планируют открыть весной 2027 года, написал «ФедералПресс» .

«Открыть станцию для пассажиров планируется весной 2027 года», — сообщили специалисты городского комитета по транспорту.

Работники уже демонтировали вестибюль и эскалаторы, начали устанавливать свайное поле для фундамента нового вестибюля. Также предстоит устранить проблемы с водопроявлениями и отремонтировать тоннельную обделку.