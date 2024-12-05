«ФедералПресс»: основными инвесторами индустриальных парков в России выступают страны Востока

Сопредседатель правления Ассоциации индустриальных парков России Максим Паздников, выступая на площадке Международной недели бизнеса в Уфе, объяснил, что такое индустриальные парки — так называемые промышленные площадки. Его слова передал «ФедералПресс» .

Эксперт объяснил, что в особых экономических зонах обычно размещаются более крупные компании, а малый и средний бизнес выбирает организованные индустриальные зоны и промышленные технопарки.

Суть таких площадок заключается в том, чтобы предоставлять компаниям места для размещения. Многие организации, по словам Паздникова, в последнее время отказываются от идеи строительства собственных заводов и не хотят участвовать в этом процессе. Их главная цель — заниматься своим основным видом деятельности.

Сейчас, как отметил Паздников, главными инвесторами развития промышленных площадок выступают российские бизнесмены и страны Востока. В прежние времена основной поток инвестиций шел из Западной Европы и США, добавил он.