«ФедералПресс»: нежелание вливаться в рабочий режим после отпуска связано со стрессом

После отпуска бывает нелегко снова войти в рабочий ритм. Даже если вы хорошо отдохнули, может возникнуть ощущение усталости и отсутствие мотивации. «ФедералПресс» объяснил, почему так происходит и как можно мягко адаптироваться к рабочим будням.

Часто после хорошего отдыха люди чувствуют себя уставшими и не могут сосредоточиться на задачах. Мысли становятся вялыми, энтузиазм исчезает, а энергия падает до нуля. Это обычное и временное состояние, но оно может вызывать тревогу. Люди начинают сомневаться в своей способности работать.

На самом деле причина кроется в стрессе от резкого перехода. Организм привыкает к отпускному режиму, а внезапная смена ритма вызывает эмоциональный откат. Специалисты утверждают, что такое состояние испытывают до половины людей, вернувшихся из отпуска.

Мозг человека любит новизну. В отпуске мы получаем новые впечатления, которые насыщают нас эмоционально. Поездки, новые места и смена обстановки — все это питает наш разум. После возвращения привычные действия, такие как дорога на работу, становятся вновь осознанными и воспринимаются тяжелее.

Есть несколько приемов, которые помогают пережить этот переход. Один из них — делиться впечатлениями об отпуске с друзьями, показывать фото и рассказывать истории. Это помогает продлить ощущение отдыха и улучшить настроение.

На работе можно устроить небольшое чаепитие с коллегами. Такие моменты помогают вспомнить, что рабочая жизнь — это не только задачи, но и общение с людьми.

Не стоит сразу бросаться в работу с головой. Лучше дайте себе время втянуться — начните с простых рутинных дел, вернитесь к привычному ритму постепенно.