30 октября православные вспоминали пророка Осию, а в народном календаре этот день называли Осия Колесник. Об этом сообщил «ФедералПресс» .

На Руси день Осии Колесника завершал летний колесный путь, поэтому телеги убирали в сараи до весны, проверяя оси и обновляя смазку. С этим днем была связана главная примета: если колеса катятся мягко — лето будет урожайным, если скрипят — жди трудностей.

В этот день наводили порядок в доме, но новых дел не начинали, чтобы все не пошло наперекосяк. Мытье в бане было под запретом из-за гнева банного духа. Погоду гадали по животным: если коты спят, а собаки спокойны — к теплу, если гуси хлопают крыльями — к дождю. Именины отмечали Александр, Анатолий, Осия и Сергей.