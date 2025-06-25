«ФедералПресс»: мойка машины на даче может стать нарушением экологических норм

С приходом летнего сезона владельцы дачных участков сталкиваются не только с радостью загородного отдыха, но и с повышенным вниманием проверяющих органов. « ФедералПресс » напомнил о правилах, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Так, глухие заборы допустимы только со стороны улицы. Между соседними участками предпочтительны сетчатые конструкции высотой до 1,8 метра. Несоблюдение этих норм может привести к конфликтам и судебным разбирательствам.

Кроме того, в периоды повышенной пожароопасности вводятся строгие ограничения. Запрещено разжигать костры вблизи домов, сжигать мусор или хранить горючие материалы рядом с открытым огнем. Мангалы также должны располагаться на безопасном расстоянии от построек и растительности. Нарушение этих правил может повлечь штраф до 15 тысяч рублей, а если костер станет причиной возгорания — до 50 тысяч рублей.

Мойка машины на даче может нарушить экологические нормы, особенно если участок расположен рядом с водоемами или в регионе, где действует запрет на такую деятельность. В некоторых субъектах РФ, включая Московскую область, мойка автомобиля разрешена только в специально отведенных местах. Штраф за нарушение составляет от трех до пяти тысяч рублей.