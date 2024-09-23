«ФедералПресс»: лишь 14% опрошенных россиян провели отпуск за границей

« ФедералПресс » провел опрос и выяснил, как россияне провели прошедшее лето. Так, 24% не смогли уйти в отпуск в теплое время года.

Согласно результатам исследования, лишь 14% респондентов успели отдохнуть за границей. Еще 15% участников рассказали, что отправились в путешествие по родной стране. Кроме того, 22% провели отпуск на даче, 24% — в городе.