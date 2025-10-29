С наступлением холодов владельцам частных домов необходимо уделить внимание монтажу снегозадержателей на крыше. Эти устройства предотвращают внезапный сход снежных масс, оберегая кровлю, водосточные системы и придомовую территорию от повреждений, написал «ФедералПресс» .

Конструкция снегозадержателей варьируется в зависимости от типа кровли и нагрузки. Некоторые разновидности крепятся параллельно скату крыши в виде металлических труб, другие представляют собой сетки или решетки, равномерно распределяемые по поверхности. Отдельные модели выполняются в виде угловых креплений или точечных элементов, подходящих для крыш с небольшими нагрузками.

Материалы, из которых изготавливаются снегозадержатели, разнообразны. Преимущественно используют сталь с антикоррозийным покрытием, выдерживающую механические нагрузки и неблагоприятные погодные условия. Легкие и удобные в монтаже алюминиевые конструкции также обретают популярность, обеспечивая надежную защиту от снежной лавины.

Руководитель направления Алюминиевой Ассоциации Алиса Маркова отметила, что в России успешно испытаны и сертифицированы снегозадержатели из алюминия, что подтверждает их эффективность и надежность.