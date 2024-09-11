«ФедералПресс»: из Египта нельзя вывозить ракушки и кораллы

Путешественникам стоит помнить, что вывоз из Египта ракушек, кораллов, морских животных, рыб и прочей флоры и фауны строго запрещен. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Также из страны нельзя вывозить объекты растительного и животного происхождения и старинные предметы возрастом более 100 лет. Если туриста задержат в аэропорту с перечисленными вещами, ему грозят штраф в 1000 долларов, депортация и даже тюрьма.

Отмечается, что при покупке сувенира из природных материалов у продавца нужно попросить чек. Его турист сможет предъявить на осмотре багажа.