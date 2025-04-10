«ФедералПресс»: iPhone 11 оказался самой распространенной моделью среди молодежи

Эксперты проанализировали данные о владельцах смартфонов за первый квартал 2025 года и получили точную картину потребительских привычек российских зумеров. Лидерами среди смартфонов у молодежи остаются модели компании Apple, но и Android-смартфоны по-прежнему пользуются спросом. Об этом рассказал «ФедералПресс» .

Абсолютным фаворитом среди владельцев iOS стал iPhone 11. Эта модель оказалась самой распространенной среди молодежи в 2025 году благодаря сочетанию цены и производительности. В пятерку популярных моделей также вошли iPhone 13, iPhone 12, iPhone 15 и iPhone 14. Это говорит о том, что молодые пользователи Apple не спешат обновлять устройства ежегодно и часто отдают предпочтение более ранним моделям.

Среди Android-смартфонов первое место занял Redmi 12 4G. Модель смогла обойти конкурентов благодаря сочетанию доступной цены и хорошего качества. В числе других популярных Android-смартфонов оказались устройства от Samsung, Realme, Tecno и Infinix.