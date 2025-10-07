«ФедералПресс»: храмы имеют целый регламент утилизации для священных предметов

Журналисты «ФедералПресс» рассказали о регламентации утилизации священных предметов в православной традиции. Церковь устанавливает строгие правила обращения с предметами религиозной значимости, такими как сломанные нательные крестики и изношенные иконы.

В большинстве крупных храмов и монастырей оборудованы специальные печи, где сжигаются пришедшие в негодность освященные предметы, включая бумажные иконы, богослужебные облачения и просфоры. Вода, освященная в храме, не сливается в канализацию, а бережно выливается под деревья или кустарники, чтобы избежать контакта с грязью.

Металлические изделия, такие как металлические крестики и иконы, также перерабатываются. Сильно поврежденные предметы могут быть переплавлены в церковных мастерских и использованы для изготовления новых культовых предметов.

Деревянные иконы, если они не имеют художественной ценности, могут храниться в специальных подсобных помещениях храма, чтобы избежать их использования в неподобающих целях.

Священнослужители подчеркивают, что священные предметы требуют бережного и трепетного отношения. Людям, которые не уверены, как поступать с поврежденными предметами, рекомендуется обратиться за советом к священнику или доставить их в храм для правильной утилизации.