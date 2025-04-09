«ФедералПресс»: галопирующая инфляция в России повлияла на резкий рост цен на чай

Россия занимает лидирующие позиции в мире по объему потребления чая, уступая только Индии, Китаю и Турции. Однако собственное производство чая в стране ограничено, за исключением небольшого количества краснодарских сортов, что делает Россию зависимой от импортных поставок. «ФедералПресс» рассмотрел вопрос резкого роста цен на чай в сравнении с другими товарами.

В 2022 году на рынке чая и кофе, наряду с другими импортными товарами, произошли значительные изменения. После начала кризиса, вызванного внешними событиями, запасливые россияне начали массово скупать чай, кофе, соль, сахар, алкоголь, крупы и макаронные изделия. Эти меры оправдались, так как вслед за падением курса рубля последовало резкое подорожание продуктов.

В марте 2025 года эксперты признали инфляцию в России галопирующей, что означает быстрый рост цен в короткие сроки. Особенно это коснулось продовольственных товаров. В то время как общая годовая инфляция держалась на уровне 9–11%, цены на продукты росли быстрее — на 25–30%, а некоторые товары подорожали в разы. Чай и кофе оказались в числе таких товаров.

Многие известные бренды чая и кофе исчезли с полок магазинов, а иностранные торговые марки заменили надписи на упаковке с латинских на кириллицу. В ряде случаев произошло не только переименование, но и смена собственников компаний.