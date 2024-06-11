«ФедералПресс»: есть категории граждан, которых запрещено вызывать на работу в праздники

В России имеются категории граждан, которых либо запрещено вызывать на работу в праздничные дни, либо можно привлечь к труду только на определенных условиях. Об этом написало издание «ФедералПресс» .

Так, в число таких работников входят беременные женщины. Работодатель не может их привлечь к работе в праздники, даже если они не против выйти на смену. То же самое касается и несовершеннолетних. Исключение могу сделать для сотрудников СМИ, театров, цирков, кинокомпаний и других творческих профессий.

У уязвимых сотрудников, к которым относятся люди с инвалидностью, женщины с детьми в возрасте до трех лет, родители-одиночки и опекуны с детьми до 14 лет, родители детей-инвалидов и другие, есть право отказаться от работы в праздники. Для того, чтобы все было официально, работодатель должен заручиться их письменным согласием.