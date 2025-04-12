«ФедералПресс»: для вступления в российский отряд космонавтов необходимо гражданство России

Отбор в российский отряд космонавтов — непростое испытание. «ФедералПресс» рассказал, кто может претендовать на звание космонавта и почему многие не могут пройти отбор из-за строгих требований.

Главное условие — российское гражданство. Вид на жительство или двойное гражданство закрывают дорогу на орбиту. Также важно отсутствие судимостей, уголовного преследования и нарушений закона о государственной тайне. Суд может лишить шанса на полет даже из-за статуса недееспособного или ограниченно дееспособного.

Образование должно быть высшим, но просто диплома недостаточно. Подходят специальности, связанные с точными науками и инженерией: информатика, радиоэлектроника, машиностроение, физика, химия, энергетика. Важна государственная аккредитация вуза. Среди фаворитов на отбор — выпускники МАИ, МГТУ им. Баумана, МФТИ и других технических университетов.

Нужен опыт работы по специальности не менее трех лет. В приоритете — практические навыки, инженерная деятельность, участие в конструкторских разработках или производственных проектах.

Одна из самых жестких частей отбора — медкомиссия. Кандидаты проходят многомесячную проверку у врачей, психологов и специалистов по физической подготовке.