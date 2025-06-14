«ФедералПресс»: день Федосьи Колосятницы считался самым тяжелым в году

По народному календарю 11 июня отмечают день Федосьи Колосятницы. В эту дату на Руси наблюдали за созреванием ржи, гадали о погоде по поведению пчел и старались соблюдать древние запреты, сообщил «ФедералПресс».
В народе день считался самым тяжелым в году. Запрещалось печалиться, затевать конфликты, начинать новое дело и вступать в брак. Считалось, что свадебный обряд принесет будущие ссоры и бедность.
Однако существовали и разрешенные занятия. Людям рекомендовалось сохранять хорошее настроение. Традиционно разрешалось рыбачить, что предвещало хороший улов.
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