«ФедералПресс»: большинство россиян выступили за отмену ЕГЭ

Большинство россиян выступают за то, чтобы отменить ЕГЭ и вернуться к прежней системе сдачи экзаменов. Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на собственный опрос.

Он показал, что 57% считают, что ЕГЭ необходимо отменить по причине его несостоятельности относительно оценки знаний учеников. Еще четверть респондентов отметили, что экзамен можно сохранить, но он нуждается в серьезном реформировании.

Наконец, еще 11% россиян попросили оставить все, как есть. А еще 7% — ответили, что им все равно.