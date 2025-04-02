«ФедералПресс»: апрель в Хабаровске будет аномально теплым

В апреле на Дальнем Востоке, включая Хабаровский край и Якутию, ожидается аномальное потепление. Об этом сообщили «ФедералПресс» в Гидрометцентре.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в регионе будет около или выше нормы. В Хабаровском крае средняя дневная температура составит +10…+13 градусов. Ожидается переменная облачность без осадков в первой половине месяца, а с середины апреля вероятны ежедневные дожди.
Ранее сообщалось, что в начале апреля температура в ДФО превысит норму на 6–11 градусов из-за активного переноса теплых воздушных масс.
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