«ФедералПресс»: апрель в Хабаровске будет аномально теплым

В апреле на Дальнем Востоке, включая Хабаровский край и Якутию, ожидается аномальное потепление. Об этом сообщили «ФедералПресс» в Гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в регионе будет около или выше нормы. В Хабаровском крае средняя дневная температура составит +10…+13 градусов. Ожидается переменная облачность без осадков в первой половине месяца, а с середины апреля вероятны ежедневные дожди.

Ранее сообщалось, что в начале апреля температура в ДФО превысит норму на 6–11 градусов из-за активного переноса теплых воздушных масс.