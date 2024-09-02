«ФедералПресс»: 59% россиян рассказали, что будут использовать Telegram даже после ареста Дурова

Издание «ФедералПресс» решило выяснить у россиян, будут ли они использовать мессенджер Telegram после задержания его основателя Павла Дурова.

Так, 59% респондентов отметили, что будут и дальше пользоваться приложением, несмотря на возможный арест Дурова. Еще 29% опрошенных рассказали, что никогда не использовали мессенджер, а 6% планируют удалить его, поскольку боятся за свои персональные данные.

Основателя Telegram Павла Дурова обвиняют в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в мессенджере.

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