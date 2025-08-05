«ФедералПресс»: 5 августа женатым мужчинам нельзя принимать угощения от чужих женщин

В день Трофима Бессонника, отмечаемого 5 августа, люди встречали рассвет и работали до темноты, ведь каждый час был важен для урожая и удачи на весь год. Об этом сообщил « ФедералПресс ».

День посвящали сбору малины и калины. Ягоды не только ели, но и готовили из них лекарства и варенье. Девушки гадали на пирожках с калиной и малиной, чтобы узнать, какая их ждет любовь. Также они умывались водой с ягодами «чтобы лицо румянилось и любовь рядом шла».

На Трофима Бессонника запрещалось лежать в постели до обеда, спать при свете дня и суетиться без толку. Женатым мужчинам не советовали принимать угощения от чужих женщин, чтобы избежать приворота.