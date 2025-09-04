«ФедералПресс»: 4 сентября принято угощать домового пирогами

В православном календаре 4 сентября отмечается день памяти мученика Агафоника Никомидийского. « ФедералПресс » рассказал о традициях, запретах и приметах даты.

На Руси в этот день опасались проделок лешего, который мог разбрасывать жито и солому на гумне. Чтобы защититься от лесного духа, крестьяне обходили гумно с кочергой, чертя круг.

Кроме того, 4 сентября было принято задабривать домового и дворовых духов. Для них оставляли пироги в бане, конюшне или за печкой.

Считалось опасным отправляться в лес, не рекомендовалось шумно веселиться, ругаться и вспоминать плохое. Женщинам и девушкам советовали не есть до заката.