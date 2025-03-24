«ФедералПресс»: 28% россиян поддержали идею обучения детей военной подготовке

Опрос, проведенный «ФедералПресс» , показал, что мнения россиян по поводу введения военной подготовки для школьников с пятого класса разделились.

Так, 28% респондентов полностью поддержали идею обучения детей основам военной подготовки с 10-11 лет. Однако 32% опрошенных считают, что детям слишком рано держать оружие в руках, и такая программа не должна быть обязательной на начальном этапе обучения.

Еще 38% респондентов выступают за проведение таких занятий, но только в старших классах, когда ученики станут старше и смогут более осознанно воспринимать уроки военной подготовки. Около 2% заявили, что им все равно, и они не видят значимой разницы в начале обучения военным дисциплинам в младших классах.

Инициатива, предложенная первым заместителем председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктором Водолацким, предполагает обучение школьников основам первой медицинской помощи, действиям в случае воздушной атаки и защите себя и близких.