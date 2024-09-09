«ФедералПресс»: 21% россиян рассказали, что на подготовку детей к учебному году потратили до 35 тысяч рублей

Большинство опрошенных россиян признались, что потратили около 35 тысяч рублей на подготовку детей к учебному году. Так ответили 21% респондентов, написало издание «ФедералПресс».
Около 13% родителей рассказали, что им удалось уложиться в сумму менее 15 тысяч рублей, еще 21% хватило 25 тысяч рублей. Примерно 8% респондентам пришлось брать кредит для покрытия расходов на подготовку школьников.
Еще 37% россиян отметили, что ввиду отсутствия детей им не пришлось сталкиваться с подобными расходами.
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