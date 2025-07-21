«ФедералПресс»: 21 июля нельзя ссориться и заниматься уборкой

Каждый год 21 июля верующие вспоминают о явлении Казанской иконы Божией Матери. Этот праздник объединяет поколения и, как верили в народе, защищает от бед. Какие приметы стоит соблюдать в такую дату, сообщил « ФедералПресс ».

В День Казанской иконы Божией Матери верующие идут в храм, участвуют в службах и молебнах, ставят свечи, прикладываются к образу. Также считается важным помочь другим: навестить одинокого родственника, перевести пожертвование, принести еду больному.

А вот ругаться, спорить, критиковать или злиться запрещается. Считалось, что любые недобрые поступки, совершенные в этот день, возвращаются обратно.

Лучше воздержаться от стирки, уборки и тяжелого физического труда, так как стоит уделить время духовной жизни: помолиться, совершить благие дела. День предназначен для духовного очищения и покоя.