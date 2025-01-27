«ФедералПресс»: 12% россиян уверены, что Трамп решит российско-украинский конфликт

Издание «ФедералПресс» узнало у своих читателей, каким образом они относятся к новому президенту США Дональду Трампу и что ожидают от его нового срока.

Так, 39% россиян считают, что Россия «не обязана слушать Трампа». Таким образом они высказались о прекращении российско-украинского конфликта и роли США, как главного переговорщика.

Еще 25% отметили, что внешняя политика Трампа усилит напряжение в отношениях двух стран. Около 24% опрошенных уверены, что новый американский лидер не сможет ничего изменить и его предвыборные обещания останутся просто словами.

Только 12% респондентов считают, что у Трампа получится решить российско-украинский конфликт.