«Фаворит-У» предложил создать парашютный городок в Приморье

Президент Федерации парашютного спорта «Фаворит-У» Максим Резников представил губернатору Приморья Олегу Кожемяко идею о создании в регионе современного парашютного городка. Об этом сообщил « ФедералПресс ».

Представитель объединения указал на значимый социальный эффект реализации предложения.

Как пояснил Резников, край может получить уникальную площадку для патриотического воспитания молодежи, популяризации здорового образа жизни, реабилитации участников специальной военной операции и поддержки людей с особыми потребностями. Здесь будут проводиться престижные соревнования различного уровня.