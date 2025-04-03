Fashion-критик Белов: модели старше 40 лет говорят о борьбе брендов с эйджизмом

В мужской моде выбор одежды доступен для всех возрастов, женщинам старшего возраста сложнее найти стильные варианты. Об этом заявил fashion-критик Александр Белов в разговоре с Национальной Службой Новостей.
Специалист отметил, что на подиумах появляются модели разного возраста, старше 30 и 40 лет, демонстрируя борьбу брендов с эйджизмом.
Белов подчеркнул, что в мужской моде ассортимент позволяет одеваться мужчинам любого возраста, тогда как женщины сталкиваются с ограниченным выбором. Эйджизм остается актуальной проблемой в женской моде, усложняя поиск красивой одежды для старших возрастных групп, заключил эксперт.
ВСУ объявили вознаграждение за голову российского снайпера
Московский таксист потребовал почти 20 тысяч за поездку из аэропорта
Силы ПВО отразили атаку летевшего на Москву беспилотника
Три столичных аэропорта временно закрыли
Отец Маска заявил, что вся их семья восхищается Путиным
Брак по расчету. Станет ли «свадебный кешбэк» в 300 тысяч рублей поводом пойти в ЗАГС?
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте