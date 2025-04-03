Fashion-критик Белов: модели старше 40 лет говорят о борьбе брендов с эйджизмом

В мужской моде выбор одежды доступен для всех возрастов, женщинам старшего возраста сложнее найти стильные варианты. Об этом заявил fashion-критик Александр Белов в разговоре с Национальной Службой Новостей .

Специалист отметил, что на подиумах появляются модели разного возраста, старше 30 и 40 лет, демонстрируя борьбу брендов с эйджизмом.

Белов подчеркнул, что в мужской моде ассортимент позволяет одеваться мужчинам любого возраста, тогда как женщины сталкиваются с ограниченным выбором. Эйджизм остается актуальной проблемой в женской моде, усложняя поиск красивой одежды для старших возрастных групп, заключил эксперт.