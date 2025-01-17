Фасад особняка Казалета отремонтируют в Петербурге

Особняк Эдуарда Казалета на Английской набережной отреставрируют в Санкт-Петербурге. Ремонтные работы планируют завершить до 1 октября 2027 года. Об этом пишет сайт RT со ссылкой на представителей Государственной административно-технической инспекции.
В ведомстве отметили, что до наших дней уцелела парадная анфилада. Она состоит из четырех помещений, окна которых выходят на Неву.
«В одном из них стены обшиты панелями и декорированы резными дубовыми пилястрами с фигурами медведей», — говорится в пресс-релизе.
Также есть большой камин с отделкой из дуба. Его украшает металлическое панно с изображением пути. Фасады здания соответствуют стилю необарокко, что делает дом схожим с дворцом.
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