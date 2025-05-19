ФАС заявила об ограничениях в доступе операторов связи в жилые комплексы ПИК

Федеральная антимонопольная служба заявила об ограничениях в доступе операторов связи в жилые комплексы ПИК. Подробности опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Проблемы доступа и возможность подключения только к одному интернет-провайдеру выявили в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти в тех ЖК, где управляющая компания входит в группу лиц ПИК, уточнили в пресс-службе.

В подобных случаях услуги связи жильцам предоставляет «Ловител» — единственный оператор застройщика.

Теперь ФАС направила запросы «Ловител» и 10 управляющих компаний ПИК. Им нужно будет предоставить данные о количестве поступивших запросов операторов и результатах их рассмотрения, а также объяснить, на каком основании в многоквартирные дома не допускали конкретных провайдеров.

«В случае подтверждения фактов нарушений ведомство примет меры антимонопольного реагирования», — предупредили антимонопольщики.