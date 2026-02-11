ФАС: для граждан с электроотоплением предусмотрены меры поддержки

Энергосбытовая компания обязана будет учесть представленную ему информацию и рассчитать платежи на очередной период регулирования с учетом применения повышающего коэффициента к диапазонам потребления.

Ранее Правительство РФ ввело меры поддержки на время отопительного сезона для жителей негазифицированных домов с электроотоплением, в том числе СНТ. Мера позволяет для соответствующей категории потребителей увеличить объем электрической энергии в первом диапазоне до 7020 кВт/ч в месяц, во втором — до 10 800 кВт/ч в месяц. Повышающий коэффициент для негазифицированных и оборудованных электроотопительными установками жилых и садовых домов действует в отопительный сезон во всех регионах РФ.