Фармэксперт Рябуха призвала настороженно относиться к слишком дешевым лекарствам

Директор по развитию бизнеса аналитической платформы «ФармЗнание» Мария Рябуха рассказала «Газете.Ru» , как отличить настоящее лекарство от подделки. По ее словам, поддельные лекарства могут выглядеть вполне безобидно, что делает их особенно опасными. Люди часто не проверяют такие препараты, просто добавляя их в домашнюю аптечку.

Самый надежный способ проверки — цифровая маркировка. В России существует система обязательной маркировки лекарств — «Честный знак». На каждой легальной упаковке есть специальный код, который можно отсканировать смартфоном. Это позволяет узнать, существует ли препарат в официальной системе, кто его производитель и не был ли он выведен из оборота.

Подделки часто выдают себя в деталях: в серии, сроке годности, качестве упаковки. Если серия на коробке и на блистере не совпадает, шрифт неровный, печать нечеткая, инструкция напечатана неаккуратно — это сигнал тревоги.

Также стоит обращать внимание на цену. Если лекарство стоит заметно дешевле рынка, это может быть опасно, особенно если покупка происходит вне лицензированной аптеки.

Если препарат, который вы принимали раньше, вдруг не дает привычного эффекта или вызывает странные реакции, это повод перепроверить его происхождение. Однако отсутствие ожидаемого терапевтического эффекта может быть связано и с индивидуальными особенностями организма. В любом случае стоит обратиться к врачу.