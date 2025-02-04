Фармэксперт Беспалов: КОК дорожают из-за изменений в предпочтениях потребителей
По данным СМИ, противозачаточные таблетки в России за год подорожали на 11–15%. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» ситуацию прокомментировал директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.
По его словам, повышение цен на комбинированные оральные контрацептивы (КОК) связано с «изменениями в потребительских предпочтениях». Россияне выбирают более «современные и усовершенствованные» средства, которые обходятся дороже, пояснил специалист.
«Речь идет о повышении средних цен на рынке. Это не синоним слова инфляция, это немножко разные понятия. Средняя цена предъявляет ту корзину потребления, тот набор препаратов, которые в конкретный момент используют наши граждане», — отметил Беспалов.
Предпочтения формируются не только на основе личных представлений, но и под влиянием профессионального сообщества, добавил эксперт.