Фармацевтический завод «Алиум» производит более 85 миллионов упаковок лекарств в год

Фото: Телеканал «360»

Более 85 миллионов в год — столько упаковок лекарственных средств выпускает производственная площадка Алиум компании «Биннофарм Групп». В 2022 году на площадке запустили 13 новых препаратов, среди которых и жизненно необходимые.

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«Алиум» — это современное предприятие в городском округе Серпухов, выпускающее лекарства в твердой форме (таблетки, капсулы и саше). На заводе работают 700 сотрудников.

Компания активно расширяется и ради этого сотрудничает с вузами и колледжами, привлекая студентов на стажировки. Практиканты могут испытать знания и компетенции и в лабораторных исследованиях, и в производстве, и в контроле качества. Самым успешным после получения диплома предлагают трудоустройство.

Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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«Мне ребята со старшего курса, мои знакомые, посоветовали мне именно эту площадку производственную, поскольку она современная, здесь по последним требованиям GMP все сделано, ну и сам факт — можно поработать руками тут, а не только почитать бумажки и на экскурсию один раз сходить, как это обычно бывает с практикантами», — заявил стажер Вячеслав.

Кроме того, «Алиум» запустил проект «Школа мастеров» для развития навыков тех, кто уже работает на предприятии. Целями являются развитие команды и повышение эффективности производства.

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