Фармацевтический завод «Алиум» производит более 85 миллионов упаковок лекарств в год

Более 85 миллионов в год — столько упаковок лекарственных средств выпускает производственная площадка Алиум компании «Биннофарм Групп». В 2022 году на площадке запустили 13 новых препаратов, среди которых и жизненно необходимые.

Компания активно расширяется и ради этого сотрудничает с вузами и колледжами, привлекая студентов на стажировки. Практиканты могут испытать знания и компетенции и в лабораторных исследованиях, и в производстве, и в контроле качества. Самым успешным после получения диплома предлагают трудоустройство.

«Мне ребята со старшего курса, мои знакомые, посоветовали мне именно эту площадку производственную, поскольку она современная, здесь по последним требованиям GMP все сделано, ну и сам факт — можно поработать руками тут, а не только почитать бумажки и на экскурсию один раз сходить, как это обычно бывает с практикантами», — заявил стажер Вячеслав.

Кроме того, «Алиум» запустил проект «Школа мастеров» для развития навыков тех, кто уже работает на предприятии. Целями являются развитие команды и повышение эффективности производства.