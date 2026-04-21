Фармацевт ПНИПУ Солодников рассказал, что кровь показывает биологический возраст

Кровь играет важную роль в организме человека, и ее свойства могут многое рассказать о здоровье и особенностях организма. Ученый Пермского Политеха Сергей Солодников поделился с URA.RU интересными фактами о крови, которые помогут лучше понять ее функции и значение.

Кровь активно участвует в терморегуляции, перераспределяя тепло между внутренними органами и кожей. Ученый отмечает, что самые высокие температуры крови фиксируются в печени, мозге и сердце. Через печень за минуту проходит около 1,5 литров крови, где она нагревается до 40 градусов. Для сравнения, мозг нагревает кровь всего на 0,4–2,5 градусов выше общей температуры тела.

Существует взаимосвязь между группой крови и предрасположенностью к некоторым заболеваниям. Например, у людей с первой группой крови чаще бывает язва желудка, но реже встречаются тромбозы. У обладателей второй группы крови риск рака желудка, ишемической болезни сердца и гипертонии выше. Третья группа часто ассоциируется с ишемическим инсультом и болезнями почек. У четвертой группы высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Солодников подчеркивает, что группа крови — лишь один из факторов, влияющих на здоровье. Настоящие риски определяются генетикой, образом жизни и экологией.