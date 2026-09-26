Фармацевт Неволина рассказала о правилах утилизации просроченных лекарств

В России на законодательном уровне не установлены правила уничтожения просроченных лекарств домохозяйствами. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила исполнительный директор некоммерческого партнерства содействия развитию аптечной отрасли «Аптечная гильдия» и Союза «Национальная Фармацевтическая Палата» Елена Неволина.

По ее словам, лучший способ избавиться от просроченных препаратов — смыть их в канализацию без упаковки, предварительно вытащив таблетки из фольги и разбив ампулы.

«Вся проблема в том, что у нас на законодательном уровне не установлены правила уничтожения домохозяйствами просроченных лекарственных препаратов. По-хорошему, конечно, лучше их спустить в канализацию, но предварительно из фольги таблеточки вытащив и ампулы разбив. Но поскольку нет этих правил, они не установлены, поэтому уже утилизируются домохозяйствами так, как придется», — сказала Неволина.

Она отметила, что отсутствие четких норм приводит к тому, что граждане избавляются от лекарств произвольным образом.