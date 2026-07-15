Фармацевт Бейтуллаев предупредил, что БАДы предназначены исключительно для корректировки рациона

Фармацевт, ассистент кафедры базисной и клинической фармакологии Медицинского института имени С. И. Георгиевского Асан Бейтуллаев в эфире «Радио Крым» объяснил принципиальную разницу между биологически активными добавками и лекарственными средствами, подчеркнув опасность их путаницы.

По его словам, согласно закону, БАДы являются специализированным пищевым продуктом, тогда как лекарства — это биологически активные вещества, направленные на лечение, диагностику или профилактику заболеваний.

Эксперт подчеркнул, что БАДы могут содержать природные компоненты, пробиотики или микроорганизмы и предназначены исключительно для корректировки рациона и восполнения нехватки витаминов, при этом закон прямо запрещает приписывать им лечебные свойства. В отличие от них, лекарственные средства проходят строгую сертификацию именно как терапевтические препараты. Путаница между этими категориями опасна тем, что пациенты могут упустить время для настоящего лечения серьезных заболеваний, полагаясь лишь на пищевые добавки.