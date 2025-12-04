Фармаколог Петров рекомендовал при покупке лекарств ориентироваться на действующее вещество, чтобы не переплачивать

Врачи часто указывают в рецептах не конкретное название препарата, а международное непатентованное наименование (МНН) действующего вещества. Это связано с тем, что МНН помогает обеспечить пациенту правильную терапию, не привязываясь к фирменным названиям. Об этом сообщил KP.RU главный внештатный клинический фармаколог Минздрава России, академик Владимир Петров.

«В рецептах врачи, как правило, указывают международное непатентованное наименование (МНН) — название действующего вещества, отвечающего за лечебный эффект, потому что этого требует законодательство», — отметил эксперт.

Препараты с одинаковым МНН, дозировкой и формой выпуска считаются терапевтически эквивалентными. Они проходят одинаковые требования к эффективности, безопасности и качеству. Поэтому, если в одной аптеке вам предложат одно наименование, а во второй — другое, не стоит удивляться. Главное, чтобы указанные в рецепте МНН и дозировка совпадали с тем, что вам выдали в аптеке.

Только в редких случаях врачебная комиссия может принять решение о назначении строго определенного торгового наименования. Это происходит, если у пациента была выраженная непереносимость или аллергия на вспомогательные вещества других вариантов препарата с тем же МНН, добавил Петров.