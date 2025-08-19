Фармаколог Кондрахин посоветовал использовать гаджеты во время уборки для уменьшения пыли в воздухе

Старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии им. Н. И. Пирогова Министерства здравоохранения РФ Андрей Кондрахин рассказал о потенциальных рисках, связанных с уборкой. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он подчеркнул, что домашняя пыль и клещи могут проникнуть в дыхательные пути и вызвать аллергические реакции.

«Когда мы убираем, поднимается пыль, поднимается домашний клещ, и он может попасть в дыхательные пути и вызывать аллергические реакции», — пояснил эксперт.

По его словам, использование гаджетов для уборки снижает вероятность попадания пыли и аллергенов в воздух.