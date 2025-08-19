Фармаколог Кондрахин посоветовал использовать гаджеты во время уборки для уменьшения пыли в воздухе

Старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии им. Н. И. Пирогова Министерства здравоохранения РФ Андрей Кондрахин рассказал о потенциальных рисках, связанных с уборкой. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он подчеркнул, что домашняя пыль и клещи могут проникнуть в дыхательные пути и вызвать аллергические реакции.
«Когда мы убираем, поднимается пыль, поднимается домашний клещ, и он может попасть в дыхательные пути и вызывать аллергические реакции», — пояснил эксперт.
По его словам, использование гаджетов для уборки снижает вероятность попадания пыли и аллергенов в воздух.
Совещание по вопросам подготовки к отопительному сезону прошло в Подольске
Сельскохозяйственный дрон представили на агровыставке в Зарайске
Деловой центр возвели на месте недостроя в Апрелевке
Ферма в Раменском проведет фестиваль сельского хозяйства 23 августа
Более 340 тысяч тонн молока произвели в Подмосковье с января
Врачи Ленинского округа предали гуманитарную помощь коллегам из Курска
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте