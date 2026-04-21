Фантаст Лукьяненко выделил трилогию «Задача трех тел» китайского писателя Лю Цысиня

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в беседе с ИА НСН отметил, что современная китайская литература представляет собой гармоничное сочетание национальных традиций и тем, актуальных для всего мира.

Он подчеркнул, что в последние годы Китай демонстрирует значительный рост интереса к литературе, особенно к жанрам фантастики, остросюжетных и молодежных произведений. Если раньше китайская литература воспринималась как преимущественно классическая или идеологически ограниченная, то сегодня она активно развивается и становится все более разнообразной.

Лукьяненко, который сам читает китайских авторов, выделил трилогию «Задача трех тел» Лю Цысиня как пример интересного и самобытного произведения, сохранившего национальный колорит. Он также обратил внимание на то, что в России наблюдается рост популярности китайского языка и литературы: потребление книг на китайском увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2024 годом. Этот тренд, по мнению писателя, связан с общим укреплением культурных связей между странами.