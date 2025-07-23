Эзотерик Кио отметил, что в ретроградный Меркурий можно продуктивно завершить старые дела

Эзотерики утверждают, что когда Меркурий становится ретроградным, то есть начинает визуально двигаться в обратном направлении с точки зрения Земли, это влияет на сферы, которые он символизирует. Эзотерик Илья Кио объяснил, что в астрологии Меркурий считается покровителем коммуникаций, интеллектуальной деятельности, документооборота, технологий и транспорта, передала «Вечерняя Москва».
Специалист предупредил, что в этот период могут происходить досадные происшествия: от поломки электроники до сбоев в интернет-соединении. Кио посоветовал избегать заключения контрактов и юридических документов, а также покупки электроники, так как высок риск ошибок и недоразумений.
Однако ретроградный Меркурий можно использовать продуктивно: завершать старые дела, исправлять недочеты и пересматривать стратегии, подчеркнул эксперт.
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