Ежегодная выплата людям со статусом «Почетный донор России» в Кузбассе составила почти 19,5 тысячи рублей в 2026 году

В 2026 году размер ежегодной денежной выплаты гражданам, имеющим статус «Почетный донор России», составляет 19 497,68 рубля. На это обратил внимание сайт «СтальМедиа» со ссылкой на представителей министерства здравоохранения Кемеровской области.

Порядок выплат регулируется приказом Минздрава РФ от 6 мая 2024 года № 228н. Средства перечисляются один раз в год в срок до 1 апреля.

Процесс начисления автоматизирован: органы социальной защиты формируют реестры получателей, на основании которых министерство труда и социальной защиты региона осуществляет перевод средств. Выплаты производятся за счет федерального бюджета. Получателям не требуется подавать дополнительные заявления, если их данные уже есть в базе соцзащиты.