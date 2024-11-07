Юбилейная, 15-я ежегодная премия «Выбор потребителей» проходит в Сочи 6–7 ноября. Получить ее считается почетным, ведь она означает высокую оценку товара или услуги клиентами и заслуженную награду компании за усилия.

Развивающаяся экономическая среда ориентирует компании на соблюдение высоких стандартов качества. Бизнес трансформирует производственные процессы, чтобы быть максимально эффективным. И один из шагов — повышение клиентской лояльности.

«Верим, что забота о клиенте — это ключ к успеху. Это то, что позволяет создавать теплые и долговременные отношения. А доверие клиентов и награды в премиях и рейтингах подтверждают, что мы на правильном пути!» — заявила участница премии Евгения Бендер.

Площадкой для премии стал отель МАНТЕРА Резорт и Конгресс в Сочи. В ней примут участие более 150 компаний и свыше 500 слушателей. Генеральный менеджер гостиницы Наталья Куликова назвала ключом к успешному развитию ориентирование на потребителей.

«Участие в этой премии подчеркивает нашу приверженность качеству и высокому уровню сервиса. Мы постоянно совершенствуемся и разрабатываем специальные программы, направленные на улучшение качества обслуживания и удовлетворение потребностей наших гостей», — подчеркнула она.

Перед церемонией награждения пройдет форум, на котором выступят более 20 спикеров. Они обсудят такие темы, как новые сервисы и инструменты в сфере продаж, поведение и предпочтения потребителя, развитие клиентоцентричности и многие другие.