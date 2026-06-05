Эволюцию цифрового взаимодействия и развитие российских онлайн-платформ обсудили на ПМЭФ

Гендиректор News Media Holding Максим Иксанов выступил модератором сессии «Человек — государство — бизнес: эволюция цифрового взаимодействия и развитие российских онлайн-платформ», которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.

В сессии приняли участие глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, председатель правления Московской биржи Виктор Жидков, гендиректор VK Владимир Кириенко, генеральный директор Т2 Антон Годовиков, первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский и гендиректор ПАО «Магнит» Евгений Случевский.

«Как Россия меняет саму цифровую среду и в каком направлении в дальнейшем будут развиваться российские платформы? Нам нужно перестать импортозамещать те или иные иностранные решения и сосредоточиться на создании качественно нового опыта взаимодействия между человеком, государством и предпринимателями», — призвал Иксанов.

Участники дискуссии обсудили вопросы цифрового суверенитета, повышения качества пользовательского опыта, создания единых цифровых экосистем, внедрения искусственного интеллекта и развития отечественных платформ.

По мнению участников, за последние годы отечественным компаниям удалось адаптироваться к внешним ограничениям и сформировать полноценную цифровую инфраструктуру в ряде ключевых сфер (госуслуги, электронная коммерция и финансы).

«Сколько пакетов санкций мы с вами пережили, и все это были ограничения, в том числе и по платежам, и по цифровым сервисам. Кино смотрим, музыку слушаем − все, по-моему, нормально. Банковские приложения все у нас работают», — похвалил Шувалов.

Также в ходе сессии внимание уделили теме сотрудничества бизнеса с государством.

«Запросы и потребности пользователей, бизнеса и государственных организаций меняются, но их объединяет главное — стремление выстроить максимально эффективное взаимодействие друг с другом», — подчеркнул Иксанов.

По его словам, российская цифровая отрасль нашла баланс между партнерством и конкуренцией, сформировала свой путь развития и доказала способность создавать технологические решения мирового уровня, которые будут востребованы.