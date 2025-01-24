«Это не очереди». Во Владимире опровергли слухи о «ритуальном коллапсе» на кладбище
Администрация Владимира: очередей на кладбище после введения новых правил нет
Информация о «ритуальном коллапсе» на городском кладбище Владимира не соответствует действительности. Об этом 360.ru рассказала начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации Владимира Юлия Жирякова.
В Сети стало распространяться видео, на котором запечатлели якобы очереди на кладбище. По слухам, заторы возникли после введения новых правил — власти ограничили въезд на территорию и время захоронений.
«На видео, которое появляется в социальных сетях, отображен процесс погребения и производится несколько захоронений в одно время. Так происходило до введения новых правил по организации захоронений на территории города и после этих правил, то есть это несколько похоронных процессий. Это не очереди, это просто в одном месте несколько человек хоронят», — объяснила Жирякова.
Она отметила, что в рамках новых правил доступ на территорию кладбища как для похоронных процессий, так и для посещения могил открыт.
Запрета на посещение кладбища, о котором некоторые коллеги из средств массовой информации утверждают, нет на территории города Владимира.
Юлия Жирякова
начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации Владимира
Новый документ устанавливает следующие часы работы кладбища: с мая по сентябрь с 08:00 до 19:00, с октября по апрель с 09: до 17:00. Ограничение связано в том числе с традицией, согласно которой люди стараются посещать кладбище в первой половине дня.
«И вот вопрос возникает тогда: а для чего обычным жителям быть на кладбище после 19:00?» — сказала собеседница 360.ru.
Правила также ввели с целью обеспечения порядка на кладбище.
«С целью организации порядка недопущения стихийных свалок, актов вандализма, которые были замечены ранее, до введения правил были установлены ворота, шлагбаумы, камеры видеонаблюдения», — добавила Жирякова.
Что касается копки могил, то этим занимаются специалисты, которые выходят на ответственного за организацию похоронного процесса. Работа осуществляется в рамках установленных правил.