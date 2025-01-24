«Это не очереди». Во Владимире опровергли слухи о «ритуальном коллапсе» на кладбище

Информация о «ритуальном коллапсе» на городском кладбище Владимира не соответствует действительности. Об этом 360.ru рассказала начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации Владимира Юлия Жирякова.

В Сети стало распространяться видео, на котором запечатлели якобы очереди на кладбище. По слухам, заторы возникли после введения новых правил — власти ограничили въезд на территорию и время захоронений.

«На видео, которое появляется в социальных сетях, отображен процесс погребения и производится несколько захоронений в одно время. Так происходило до введения новых правил по организации захоронений на территории города и после этих правил, то есть это несколько похоронных процессий. Это не очереди, это просто в одном месте несколько человек хоронят», — объяснила Жирякова.

Она отметила, что в рамках новых правил доступ на территорию кладбища как для похоронных процессий, так и для посещения могил открыт.